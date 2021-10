Marseille (AFP). Marseille: 6 mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité requis contre Guérini et Ciot

Une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et d'un an d'inéligibilité a été requise lundi à l'encontre du sénateur et président du conseil général des Bouches-du-Rhône Jean-Noël Guérini et de son ex-collaborateur Jean-David Ciot, député PS, poursuivis pour détournement de fonds publics. La justice soupçonne M. Ciot, ancien conseiller technique au cabinet du président du conseil général, d'avoir bénéficié en mai 2011 de la part de M. Guérini d'un licenciement de complaisance pour lui permettre de se présenter aux législatives de 2012.

