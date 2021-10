Elbeuf : un homme sauvagement attaqué au marteau

Il est 14h15, ce dimanche rue des Martyrs à Elbeuf, quand deux hommes qui ne se connaissent pas se croisent. Un regard de travers et la situation dégénère. Le premier homme, âgé de 27 ans et résidant à Elbeuf, sort de son véhicule un marteau et se met à frapper son vis-à-vis au crâne, au coude et au dos.

L'os du coude visible

Il s'enfuit ensuite, se débarrasse du marteau. Quand les policiers arrivent, l'arme a disparu et le suspect évoque une simple bagarre, sans arme. Pourtant, la victime, un homme de 26 ans habitant Caudebec-lès-Elbeuf, a une plaie à l'arrière du crâne, l'os de son coude est visible et il semble également avoir pris des coups au dos. Il est transporté par les pompiers à l'hôpital des Feugrais.

Si les forces de l'ordre ne retrouvent pas le marteau, elles se fient à un témoin qui affirme avoir vu la bagarre et le suspect utilisé un marteau. Il a été placé en garde à vue.