Un artiste caennais à l'affiche du Trianon à Paris

C'est sûrement la révélation électro de la scène normande et même française. Tombé dans la musique quand il était petit, Théo alias Fakear, s'est vite passionné pour la musique électro aux rythmes nomades et enivrants. Ce génie de la MPC s'est rapidement fait un nom dans le paysage musical électronique, avec maintenant à son actif, plusieurs EP voyageurs et oniriques. Le jeune normand liera donc son architecture musicale à celle des 16 musiciens de Bibendum, pour un set fugace et rêveur.

Il présentera pour son premier Trianon un tout nouveau live avec son groupe et une scénographie exclusive.

Fakear en concert le 7 février prochain au Trianon à Paris, toutes les infos ici