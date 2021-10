Multisports : JS Cherbourg, Caen BC, Boxe et tennis au programme !

En plus de tous les résultats du week-end en handball,basket, rugby et Hockey, retrouvez les interviews de Malik Boubaiou (JS Cherbourg HB), Philippe Da Silva (Caen BC), Wilfried Pick (Caen Tennis Club) et Maxime Beaussire pour le Gala de Boxe de Granville à venir.