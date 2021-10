Washington (AFP). Ebola: un soignant au Texas a contracté le virus

Un soignant au Texas qui s'est occupé d'un Libérien décédé mercredi dernier de la fièvre hémorragique Ebola, a contracté le virus selon les premiers examens, ont annoncé des médecins américains dimanche. Ce professionnel de santé travaillait dans le centre hospitalier, Texas Health Presbyterian à Dallas, l'hôpital où avait été soigné Thomas Eric Duncan, le Libérien décédé mercredi de la maladie. "Nous savions qu'il pouvait y avoir un second cas, et nous nous sommes préparés à cette éventualité" a déclaré le chef des services de santé du Texas, le docteur David Lakey. "Nous renforçons notre équipe à Dallas et nous travaillons avec une extrême diligence pour éviter une propagation du virus", a-t-il ajouté. Le soignant avait un peu de fièvre vendredi soir, et a été mis en isolement et soumis à des examens, ont indiqué les services de santé du Texas, dans un communiqué. Aucune information quant à la manière dont le patient avait été contaminé n'a été donnée. Selon le communiqué, les autorités sanitaires ont interrogé le patient et tentent d'identifier toutes les personnes ayant été en contact avec lui et susceptibles d'avoir été exposées au virus.

