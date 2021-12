Raymond Terry Usher IV, dit Usher ou encore Usher Raymond, est un chanteur de R'n'B, danseur, acteur, parolier et enfin producteur américain, né le 14 octobre 1978 à Dallas, au Texas.

Son dernier album Raymond vs. Raymond, est sorti en mars 2010, et comprend des collaborations avec Nicki Minaj, Will.I.Am, Ludacris ou encore T.I.Usher sortira Versus, un EP qui sort le 24 aout et qui comprend notamment DJ Got Us Fallin' in Love en collaboration avec Pitbull. Un titre que vous découvrez depuis quelques jours sur Tendance Ouest.

Le 9 octobre 2010, il annonce une collaboration en duo avec Lady Gaga pour la sortie de son prochain album, Born this Way.