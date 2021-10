Paris (AFP). Amical: la France s'offre le Portugal de Ronaldo et maintient sa dynamique

Deux buts de Karim Benzema et Paul Pogba ont permis à l'équipe de France de s'offrir un succès de prestige face au Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1) et de maintenir sa dynamique dans l'optique de l'Euro-2016, samedi au Stade de France. Un mois après avoir pris le dessus sur l'Espagne (1-0), les Bleus de Didier Deschamps ont de nouveau confirmé que les acquis du Mondial n'avaient pas été dilapidés en venant à bout d'un adversaire qui ne les a plus battus depuis une éternité, le 26 avril 1975. Certes, les Portugais sont en plein marasme à la suite d'une Coupe du monde totalement manquée (élimination au 1er tour) et des débuts catastrophiques lors des qualifications pour le Championnat d'Europe (défaite à domicile contre l'Albanie), qui ont coûté sa place au sélectionneur Paulo Bento, remplacé par Fernando Santos. Mais on attendait tout de même monts et merveilles de la part de la superstar Ronaldo et les Français passaient à ce titre un test loin d'être sans intérêt malgré le caractère amical du match. Le double Ballon d'Or a bien sorti quelques gestes techniques de sa botte, notamment ses passements de jambes interminables et une tête sortie du bout des doigts par Steve Mandanda (51e), mais il n'a globalement rien pu faire pour relancer son pays et a du coup perdu son duel à distance avec Benzema, son coéquipier et pourvoyeur de passes au Real Madrid. CR7 a récemment présenté le Français comme le "meilleur attaquant de la Liga". Celui-ci a été à la hauteur du compliment en inscrivant un but de renard dès la 3e minute, à la réception d'un tir de Bacary Sagna repoussé par Rui Patricio. Cette 25e réalisation en 74 sélections tombe à point nommé pour Benzema, qui avait laissé une impression mitigée au Brésil, prolifique au 1er tour (3 buts) mais muet lors des matches couperets. L'ancien Lyonnais, bien secondé par ses deux compères offensifs Antoine Griezmann et Mathieu Valbuena, reste quoi qu'on en dise l'atout N.1 des Bleus et personne ne semble capable de remettre en cause ce statut d'ici l'Euro. Il a d'ailleurs prouvé l'étendue de sa palette en offrant le deuxième but à Pogba (67e, 5e réalisation en 19 sélections). En reconstituant son milieu à trois fétiche Cabaye-Pogba-Matuidi, Deschamps avait joué la sécurité et les Français en ont grandement profité en gagnant la bataille technique. Dommage que Pogba ait quelque peu gâché sa belle copie en concédant un penalty inutile, transformé par Ricardo Quaresma (78e). En difficulté en seconde période, les milieux français ont tout de même pu compter sur la vigilance de Mandanda, remplaçant du capitaine Hugo Lloris, blessé, et sur l'impressionnante maîtrise de Raphaël Varane, véritable patron de la défense aux côtés d'un Eliaquim Mangala au talent limité et auteur de plusieurs erreurs qui ont failli être lourdes de conséquences. Heureusement pour la France, Ronaldo n'était pas non plus très bien accompagné, à l'image de Nani et de Danny, d'une maladresse incroyable devant le but. Pour les Portugais, la véritable échéance se situe mardi contre le Danemark, une rencontre qu'il ne faudra pas louper sous peine de rendre très délicate la suite de la campagne qualificative pour l'Euro. Le spectacle produit au Stade de France n'avait rien d'infâmant mais était typique d'une équipe en plein doute et se cherchant de nouveaux repères. Pour la France, c'est au contraire une spirale positive qui se poursuit et va permettre à Deschamps de faire tranquillement tourner son effectif mardi en Arménie.

