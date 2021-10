Nanning (Chine) (AFP). Mondiaux de gym: le français Tommasone décroche le bronze en arçons

Cyril Tommasone a décroché le bronze sur l'épreuve du cheval d'arçons et offert sa première médaille à la France lors des Mondiaux-2014 de gymnastique artistique, samedi à Nanning (Chine). Le titre a été remporté par le Hongrois Krisztian Berki, impeccable avec un total de 16,033. Le Croate Filip Ude a remporté l'argent (15,783). Tommasone, 27 ans, a obtenu 15,600 points pour accrocher une deuxième médaille mondiale à son palmarès. Le Lyonnais avait déjà glané l'argent lors des Championnats du monde en 2011, une année glorieuse pour lui alors qu'il avait aussi pris l'argent lors des Championnats d'Europe sur son agrès de prédilection. La France n'avait pas encore été médaillée sur cette compétition et peut espérer une seconde breloque avec l'entrée en lice samedi aux anneaux de Samir Ait Said, champion d'Europe 2013. Ce sera l'ultime chance des Français lors des ces Mondiaux alors qu'aucune fille n'est qualifiée dans les finales individuelles. Berki, 29 ans, a coiffé lui sa troisième couronne mondiale après celles de 2011 et 2010. Classement final de l'épreuve du cheval d'arçons des Mondiaux-2014 de gymnastique artistique, samedi à Nanning (Chine): Cheval d'arçons messieurs 1. Krisztian Berki (HUN) 16,033 2. Filip Ude (CRO) 15,783 3. Cyril Tommasone (FRA) 15,600 4. Saso Bertoncelj (SLO) 15,533 5. Robert Seligman (CRO) 15,400 6. Alexander Naddour (USA) 15,300 7. Andrey Likhovitskiy (BLR) 15,200 8. Daniel Keatings (GBR) 15,133

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire