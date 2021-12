Valognes veut se donner un coup de jeune !

Le projet de renouvellement du centre-ville de Valognes est dévoilé dans la soirée du lundi 25 octobre aux habitants de la commune cotentinoise. C'est l'architecte, choisi pour mener ce grand chantier, qui le présente en conseil municipal extraordinaire.

Plus de 6 millions d'euros devraient être injectés dans des travaux prévus sur 7 à 8 ans. Et il y aura beaucoup de changements, notamment sur la place du château, au centre de la commune. Une démarche qui va apporter de vrais plus à la ville...

Bonus AUDIO / Les explications de Jacques Coquelin, le maire de Valognes.