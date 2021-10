Grève des pompiers : "je ne comprends pas le mouvement", dit Jean-Léonce Dupont

Le conflit opposant les pompiers du Calvados à leur direction se poursuit : alors que les personnels de secours maintiennent leur grève illimitée, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours tenait ce vendredi à réagir devant la presse. "Je ne comprends pas le mouvement", a-t-il expliqué, ajoutant que les actions du SDIS avaient "dépassé les limites du raisonnable".

Mis en cause par des inscriptions peintes sur les véhicules et les bâtiments des pompiers, le président du conseil général et ses collaborateurs ont décidé de porter plainte pour injures publiques.