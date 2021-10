Les concurrents réaliseront une boucle aller-retour entre le Pont Flaubert et le viaduc d'Eauplet (île Lacroix) avec un passage sous tous les ponts rouennais, le tout pour un parcours de 7 km.

Parmi les participants présents, il faut noter la participation des équipages de Norwich, Canterbury et Hanovre, des plus grands clubs français et des rameurs français ayant déjà participé à des Jeux Olympiques.

Pratique : venez assister au Défi Seine tout le long des quais, de 16h à 18h.