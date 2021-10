Obispo célèbre 20 années de chanson

Sa tournée entamée en 2013 qui a déjà donné lieu à un enregistrement live dans les bacs depuis janvier 2013. En 20 ans, Pascal Obispo a su se démarquer avec ses chansons sentimentales et humaines, telles que Savoir aimer, Tombé pour elle, Sa raison d’être ou Lucie qu’il jouera à nouveau sur scène. On connaît le personnage charismatique investi dans des activités caritatives, mais on oublie bien souvent qu’il a également signé de grands standards de variété interprétés par d’autres : on lui doit en effet la mélodie d’Allumer le feu de Johnny Halliday et bien d’autres chansons interprétées par Garou, Calogero, Patricia Kaas ou encore Natacha St Pier. Avec une joie sincère, il revient sur scène pour déclarer au public son Grand amour, titre du dernier album.

Pratique : Mardi 14 octobre à 20 h. Zénith de Rouen. Tarifs 41 à 55€. www.citylive.trium.fr