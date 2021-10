Rencontre avec la réalisatrice du film Les Héritiers à l'Omnia de Rouen

À l’affiche le 3 décembre prochain, Les héritiers est le 3e long métrage de la réalisatrice Marie-Castille Mention Schaar après Ma première fois et Bowling. Accompagnée par le comédien et scénariste Ahmed Dramé, elle viendra à la rencontre de son public mardi à l’UGC à l’occasion de la présentation en avant-première de ce film inspiré d’une histoire vraie. Le témoignage d’Ahmed Dramé est à l’origine de ce projet. C’est à tout juste 17 ans qu’il rédige un scénario inspiré de son expérience personnelle : alors qu’il connaît des difficultés scolaires au lycée Léon Blum de Créteil, sa professeure d’histoire propose à sa classe, la pire seconde du lycée, de participer à un concours national d’Histoire sur le thème de la résistance et de la déportation. Grâce à ce projet, elle parvient à redonner confiance à ses élèves et Ahmed Dramé trouve sa voie. Après un premier rôle dans Les petits princes, on le retrouve ici dans son propre rôle.

Pratique : Mardi 14 octobre à 20 h. UGC cinécité Rouen. Tarifs 5,8 à 10,70 €. www.ugc.fr