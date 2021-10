Un ornais sur les circuits de courses de toute la planète

Il rentre de Pékin. Il sera le mois prochain en Malaisie. En décembre en Uruguay...

L'année prochaine en Argentine, à Miami, Long Beach, Monaco, Berlin et Londres. Pourtant ce mortagnais n'est ni une rock-star, ni un avocat d'affaires. C'est François Bontemps. Ce retraité est chef de poste et commissaire de course aux 24h du Mans.

Il fait partie de la dizaine de français qui viennent d'être retenus pour encadrer le nouveau championnat du monde de courses en voitures à propulsion électrique.

Il était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest ce samedi matin: