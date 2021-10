Une centaine de participants sont attendus pour ce 42e congrès national, sur le thème "Amphibiens/reptiles et agriculture". Organisé pour la première fois en Basse-Normandie, cette rencontre vise à réunir les naturalistes, les collectivités et tous les acteurs qui agissent pour la préservation des amphibiens et des reptiles.

La Basse-Normandie héberge en effet plus de la moitié des espèces de batraciens présentes en France, fait savoir la Société herpétologique de France.