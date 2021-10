Les participants à ces moments de réflexion pourront découvrir comment les filières du commerce équitable apportent une alternative et assurent le respect des droits humains et des conditions de travail dignes pour les ouvriers et producteurs dans les plantations de fruits.

Le sujet vous touche ? Rendez-vous mercredi 15 octobre, à partir de 15 heures, ou jeudi 16 octobre à partir de 17 heures au 82 rue de la République à Rouen.