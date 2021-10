Aidez-nous à nous marier !

Et ils ont décidé de se dire oui devant le maire en septembre prochain. “Nous nous sommes rencontrés au lycée il y a quatre ans et demi. Monsieur a fait sa demande cet été, lors d’un voyage au Vietnam. Naturellement, j’ai dit oui”, raconte Albane. “Je sais que c’est la bonne personne”, poursuit Pacôme.

Déjà deux sponsors

Si les futurs époux rêvent d’un mariage sans extravagance, ils ont néanmoins opter pour un mode de financement qui, s’il n’est plus exceptionnel, reste néanmoins à ce jour relativement rare : le sponsoring. En clair : obtenir une réduction voir la gratuité de prestations contre un bon coup de pub sur les réseaux sociaux en amont du mariage puis, le jour J, dans la salle de réception. Aujourd’hui, une photographe et une maquilleuse ont déjà répondu présentes. Avis aux fleuristes, traiteurs, animateurs de soirée et autres professionnels du mariage !



Pratique. Pour suivre le projet d’Albane et Pacôme, rendez-vous sur leur site : marieznous14.blogspot.fr.