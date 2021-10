EPSM de Caen : les médecins veulent essayer de calmer le jeu

Les 21 médecins faisant partie de la Commission médicale d'établissement votaient ce matin pour déterminer s'ils allaient quitter ou non leur directoire. 16 ont voté pour. A l'issue d'une assemblée générale organisée en début d'après-midi, ils ont finalement décidé d'envoyer un courrier au président de la commission. Ils y demandent le départ du directeur de l'établissement public de santé mentale, et appellent à pouvoir retravailler de manière plus sereine... Une manifestation est encore prévue le 16 octobre devant l'Agence régionale de santé.