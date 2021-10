Les rencontres de la Sécurité dans l'Orne

Les Rencontres de la Sécurité fusionnent les ex "journée de la sécurité intérieure", et "semaine de la sécurité routière". Le mariage des deux a bien fonctionné l'an dernier, et c'est logiquement qu'une seconde édition est proposée cette année dans toute la France, du 8 au 11 octobre.

Particularité ornaise, ces Rencontres de la Sécurité ont débuté dès ce mardi 7 octobre, au Lycée St Thomas d'Aquin à Flers, avec démonstration de secourisme et de désincarcération d'un véhicule par les pompiers, comme lors d'un accident de la route.

Jusqu'à la fin de cette semaine, des animations, démonstrations, conférences seront proposées sur 7 sites ornais, avec la participation de 14 établissements scolaires. Jean-Christophe Moraud, préfet de l'Orne: