Coupe de la Ligue de Hockey : la première place dans le viseur pour les Dragons

Le RHE 76 part avec un avantage certain : les deux équipes se sont déjà affrontées à quatre reprises cette saison - trois fois en préparation, une fois en match officiel - pour le même résultat à chaque fois, une victoire des Jaunes et Noirs.

Mais gare à la bête blessée : Amiens doit impérativement gagner pour espérer obtenir la deuxième place de la poule, qualificative pour la suite de la compétition. Les Gothiques devront pour cela compter sur un faux-pas d'Epinal, actuel deuxième et en embuscade derrière des Rouennais pas encore à l'abri.

Meilleure attaque de France

Pour les Dragons, gagner leur permettrait d'assurer la première place de la poule et un tirage plus favorable pour les 1/4 de finale, qui se joueront les 28 octobre et 13 novembres prochains. L'équipe peut s'appuyer sur la meilleure attaque de l'Hexagone jusqu'à ce jour, avec 46 buts inscrits en huit matchs dont 23 inscrits dans la seule Coupe de la Ligue. Reste à régler le problème défensif, qui a déjà coûté des points précieux à l'équipe en Ligue Magnus.

Pratique : Mardi 7 octobre, 20h, patinoire de l'île Lacroix. Il reste des places !