Rouen : Christophe Rocancourt a été interpellé

Christophe Rocancourt a été interpellé ce mardi 7 octobre et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête financière.



Christophe Rocancourt s'était rendu célèbre en se faisant passer dans les années 90 pour un héritier du milliardaire américain Rockfeller, arnaquant ainsi plusieurs stars hollywoodiennes. Il avait été condamné à cinq années de prison, purgées aux Etats-Unis.



En février 2012, il avait été condamné en France à 16 mois de prison, dont huit mois ferme, et 578.000 euros de dommages et intérêts pour abus de faiblesse au

préjudice de la réalisatrice Catherine Breillat, à qui il avait extorqué plus de 700.000 euros.



