L'US Quevilly vient à bout de Dieppe (1-0) dans un derby accroché

En infériorité numérique pendant une heure après l'expulsion du défenseur central Jordan Gobron, les Quevillais auraient pu craquer. Mais il est écrit cette année que les Jaunes et Noirs sont solides et savent se sortir des difficultés. Dix minutes après le carton rouge reçu par le défenseur, les hommes de Manu Da Costa ont repris les choses en main avec un but du défenseur Josué Albert, après une belle initiative de l'ailier Mathieu Géran.

L'US Quevilly reste solidement accrochée à sa deuxième place, toujours en embuscade derrière une équipe de Sedan une nouvelle fois victorieuse et qui continue son sans-faute, avec 7 victoires en 7 matchs. Les Canaris comptent 3 points de retard sur les Ardennais mais 4 d'avance sur leur premier poursuivant, Romorantin.

Le championnat ne reprendra maintenant que le samedi 18 octobre avec un déplacement à Croix, 5e au classement.