La photo-vidéo de A à Z

Et bien souvent, cet investissement n'est pas à la portée de tous. En 1983, à Cormelles-le-Royal, une association s'est créée pour répondre à ce besoin : le Club photo vidéo. 'Ici, Nous faisons de tout�, explique Guy Perez, président depuis sept ans. 'Nous avons un laboratoire pour photo argentique, nous traitons de la photo numérique, nous faisons du transfert de film en 8 mm vers un format numérique, etc.� Le club possède aussi une section collectionneurs permettant aux passionnés de s'échanger du matériel. Bref, c'est une association indispensable pour apprendre à exploiter les diapositives de nos parents ou les K7 VHS de notre enfance, bien souvent porteuses de nombreux souvenirs.



Du 33 tours au MP3

Moyennement une cotisation de 50 € par an (45 pour les Cormellois), chacun peut bénéficier du matériel de l'association et échanger ses connaissances avec les autres membres. Au club photo vidéo, il est même possible de traduire de vieux 33 tours en CD ou en MP3 !

Pratique. 4, rue du Calvaire, 14123 Cormelles. Tél.09 52 43 50 67.



