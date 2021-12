Le Verre à soi, la bonne adresse du quai Meslin

Au coin de la rue, le petit établissement attire du monde le week-end sur sa terrasse à deux pas de l'Orne et trois de la Prairie. C'est qu'il y en a pour tous les goûts : amateurs de vin, partisans de bonne cuisine comme adeptes des adresses qui ne paient pas de mine.



C'est la simplicité qui prime

Je m'y suis rendu lors d'un midi pluvieux. Première leçon : attention à bien réserver, la vingtaine de places est prisée.

Une fois installé, j'ai apprécié son aspect chaleureux, au décor coloré et à l'ambiance plutôt paisible. On oublie vite la pluie qui bat le carreau.

Au menu, c'est la simplicité qui prime : deux entrées, deux plats et deux desserts se disputent les faveurs des clients. Des plats qui sont renouvelés presque chaque jour. On peut choisir entre entrée + plat ou entrée + dessert (13¤ café compris) ou les trois combinés à 18¤.

Je pars sur un faux-filet beurre maître d'hôtel. Appétissant, avec sa purée maison et ses deux beurre persillés originaux. Le coq au vin à la Bourguignonne ne m'aurait pas déplu. En dessert, ce sera entremets de fromage blanc ou dessert des îles. A moi les tropiques. Là aussi, je suis satisfait.

Et le vin ?Huit rouges et six blancs figurent à la carte, du petit Arbois au grand Vosne-Romanée. Un bon plus !

Pratique : 23, Quai Eugène Meslin. Tél 02 31 83 08 77



