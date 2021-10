Prix Bayeux : dix journalistes au côté des lycéens cet après-midi

Ils sont 1 900 élèves de Basse-Normandie à décerner cet après-midi, lundi 6 octobre, leur prix dans la catégorie "Télévision". Pour ce faire, dix journalistes sont présents à leurs côtés :

Olivier Poujade est à Bayeux, Feurat Alani, Carole Serikpa et Jean-Pierre Campagne sont à Caen (lycée Malherbe, lycée Fresnel et lycée Dumont d’Urville), Sophie Nivelle-Cardinal est à Cherbourg, Laurence Geai est à Saint-Lô, Edith Bouvier à Alençon, Florence Lozach à Flers. Enfin, Nart Abdulkareem est à Deauville et Stéphane Malterre à Granville.

Au total, 44 établissements participent à cette journée.