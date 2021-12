Le gratin, tout un plat !

Pour 4/6 personnes

Préparation : 20 minutes Cuisson : 1 h 15 mn



Ingrédients

1,5 kg de pommes de terre à chair ferme

1/2 litre de crème fraîche

30 g de beurre

300 g de saumon frais

300 g de saumon fumé

Sel, poivre



Epluchez les pommes de terre et coupez-les en fines lamelles sans les laver pour qu'elles ne rendent pas leur amidon.

Mettez dans une terrine, salez et poivrez, mélangez avec les doigts pour répartir l'assaisonnement.

Beurrez le plat à gratin. Disposez successivement une première couche de pommes de terre, une couche de saumon fumé, une couche de pommes de terre, une couche de saumon frais, puis une dernière couche de pommes de terre.

Dans une casserole, faites chauffer la crème pour qu'elle se liquéfie. Versez sur le plat de façon homogène.

Mettez à cuire à four moyen (th. 5) pendant 1 h 15. Quelques minutes avant la fin de la cuisson, augmenter la puissance du four pour dorer le dessus du gratin.

Pratique

Très spectaculaire, ce plat aux allures de fête est unanimement apprécié.

Attention à ne pas saler la préparation, le saumon fumé s'en charge







