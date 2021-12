Mondeville souffle le chaud puis le froid

On a été dominé dans la justesse et dans l'agressivité

On a vu une équipe de Mondeville très passive, qui s'est laissée endormir par un adversaire qui a joué à son tempo. On n'a jamais réussi, au moins sur la première mi-temps, à accélérer."





Un jeu encore brouillon





Après avoir atomisé Calais 81-51 lors de l'Open LFB marquant le lancement du championnat, samedi 16 octobre à Paris, les Mondevillaises sont tombées contre une surprenante équipe landaise, mardi 19 octobre (64-68). Loin du niveau de jeu qu'elles sont capables de produire, elles n'ont cessé de courir après le score dans leur Halle Bérégovoy. Quand elles sont parvenues à le rattraper (51-49, 32'), Basket Landes ne s'est pas démonté, reprenant rapidement le contrôle des opérations. Sa victoire ne souffre d'aucune contestation. ", constate l'entraîneur Hervé Coudray.Il n'y a guère que dans les premières minutes de jeu que l'USOM a dominé les débats (10-6, 6'). Brouillon, incapable de trouver les solutions offensives comme défensives, pas plus que d'emballer la rencontre, Mondeville a rejoint les vestiaires avec onze points de moins que son adversaire (26-37, 20'). Après avoir comblé laborieusement une partie de ce retard, les Mondevillaises auraient pu prétendre à la prolongation si le dernier shoot de Lenae Williams à 9 secondes du buzzer avait été validé à 3 points, comme il aurait dû, et non à 2... Mais c'est plus tôt qu'elles avaient perdu un match pourtant à leur portée.

Les coéquipières d'Aurélie Bonnan n'auront pas le temps de gamberger puisqu'une grosse semaine les attend. Samedi 23 octobre, elles affronteront Tarbes, champion de France en titre mais largement reconstruit à l'intersaison. Suivront un premier match d'Euroligue à domicile contre Cracovie, mercredi 27, puis la réception de Bourges, le samedi suivant.