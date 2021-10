Sports : les résultats du samedi en Basse-Normandie

Football :

L’affiche Caen, OM pour le compte de la 9ème journée de ligue 1. Caen n’a pas démérité face au poids lourd du championnat, mais c’est l’ OM qui s’est finalement imposé en fin de seconde période, 2 à 1…. Caen est 17ème au classement provisoire ce dimanche matin.

Montpellier 5eme a concédé le match nul 1 partout à Nice le 8ème. Rennes, 12ème a battu Lens, 18ème 2 à 0. Lorient 13ème s'est imposé 2 à 0 à Bastia l’avant dernier, Metz 6ème est lourdement tombé sur la pelouse d’ Evian, 15ème, 3 à 0.

Les autres rencontres de cette 9ème journée : Le PSG, (4e), reçoit ce dimanche soir, Monaco le 14ème, Saint-Etienne (7e) - Toulouse (11e) et Guingamp (20é) - Nantes (9e).

Ligue 2.

10ème journée .

Laval est allé faire un nul , 0 partout à Nîmes.

Le Havre fait un nul également mais 2 partout à Orléans.

Au classement, laval est 9ème, le havre 6ème.

National.

Avranches est allé faire un nul, 1 partout à Bastia. Avranches est 9ème à 5 points du leadeur le Paris FC.

CFA 2

Le derby manchois remporté par Saint-Lô à Granville 1 à 0.

Hérouville s’incline à Laval 3 à 1.

Saint-Lô est 10ème, Granville 12ème, Hérouville 13ème.

DH

Avranches corrige Mondeville 5 à 1 ; victoire de Caen 2 à 1 face à Alençon, Bayeux bat Argentan 2 à 1 ; match nul, 0 partout entre Deauville-Trouville et Tourlaville et entre Cherbourg et Ducey.

Ce dimanche après-midi, Coutances reçoit Ouistreham, Flers se déplace à Courseulles.

Au classement provisoire :

Avranches est leader devant Bayeux, Caen et Dives. Alençon ferme la marche.

Handball

Pro D2

Jamais 2 sans 3 ! La JS Cherbourg n'a pas fait mentir le dicton devant plus de 2 000 spectateurs à Chantereyne. Victoire 22 à 19 face à Strasbourg, un autre promu de Pro D2.. Cherbourg est aujourd'hui 2e au classement.

N1M

Caen s’impose 31 à 29 face à Gonfreville. Caen est 7ème.

Basket-ball

N1F

Ifs s’impose 56 à 43 face à Feytiat et reste leader

N2F

Première victoire pour Alençon, 75 à 48 face à Rezé, La Glacerie s’impose face à Le Chesnay-Versailles. Défaite de Mondeville, 62 à 72 face à Le Poinconnet. Au classement La Glacerie est en tête, Mondeville 5ème, un point d’avance sur Alençon 6ème.

N2M

Caen BC est allé s’imposé face à l’Union de Rennes 70 à 61. Cherbourg s’incline sur son parquet 62 à 73 face à Cergy-Pontoise.

Caen est leadeur au classement, Cherbourg est 10ème.

Hockey sur glace

Ligue Magnus

Caen s’incline lourdement 5 à 1 face au leadeur Strasbourg. Caen est lanterne rouge avec 0 point.

Course sur route

Le semi-marathon d’Argentan, remporté par Said Lazaar, Angelo Bottereau de la Bayard-Argentan termine 6ème.