-M- revient enflammer le Zénith de Caen

Si les plus de 40 ans le reconnaissent comme le digne fils de Louis Chedid, les générations suivantes voient d'abord en lui un chanteur au style inimitable et un compositeur de génie.



“Le roi des ombres”



Tour à tour Mathieu Chedid, puis “Machistador” déluré et “Mister Mystère” plus sombre et plus humain, l'artiste sait endosser plusieurs costumes toujours clinquants et fantasques. Et sait aussi remettre en question son succès pour des projets plus spécifiques.



Au Zénith le 26 octobre, -M- présentera son dernier album, “Mister Mystère”, sorti en septembre 2009 et dont les titres “le roi des ombres”, “Amssétou” et “Est-ce que c'est ça” font régulièrement partie de la programmation de Tendance Ouest. Il s'entourera pour l'occasion d'un groupe considérablement étoffé “entre jeunes pousses et vieux comparses”. Nul doute qu'il saura une fois de plus électriser la foule dans un feu d'artifice musical et visuel entre rock, groove et funk.





Pratique : Mardi 26 octobre à 19h30. 34 à 55 euros. www.zenith-caen.fr







