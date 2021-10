CAEN-MARSEILLE : tellement cruel pour Malherbe (1-2)

Les Bleu et Rouge avaient visiblement retenu la leçon tirée du match contre le Paris Saint-Germain il y a dix jours. Un peu timides contre les Parisiens, les Malherbistes l’étaient beaucoup moins contre les Phocéens. Mais l’envie de bien exploiter le ballon à la récupération a toujours un prix. En contre Marseille passa tout près d’ouvrir le score par l’intermédiaire de Florian Thauvin qui lancé dans la surface de réparation manquait un peu de puissance sur sa frappe. La main droite ferme de Rémy Vercoutre était alors des plus utiles pour sortir la missive (6e). Et c’est encore l’international espoir marseillais qui se montrait dangereux. Mais hésitant entre une tête et une reprise de volée, il ne sut exploiter un excellent centre venu de la droite.

Sur l’action suivante, c’était au tour de Mathieu Duhamel de se signaler. L’attaquant caennais orientait parfaitement son ballon pour réaliser une frappe pied gauche totalement improbable. Sa tentative passait de peu au dessus (15e). Puis les Marseillais prirent définitivement le contrôle des opérations, mais la plus grosse occasion caennaise de cette première mi-temps fut paradoxalement à mettre à l’actif d’un Marseillais. Voulant remettre le ballon en retrait à son gardien, Brice Djadjedje faillit tromper Steve Mandanda qui dut tacler devant sa ligne de but pour dégager le danger (33e).



Au retour des vestiaires, les Caennais montraient la même envie. Peut-être même un peu plus. Malgré cet engagement évident, c’est sur un corner qu'ils plièrent quand Romao vint couper un excellent corner d’Allessandrini (0-1, 75e). Sur l’action suivante, Malherbe égalisait, mais le but de Damien Da Silva était injustement refusé pour une position de hors-jeu imaginaire. Les Caennais se faisaient malgré tout justice sur le terrain. Jean Calvé déposait à nouveau une merveille de coup-franc dans le dos de la défense adverse, pour cette fois-ci la tête d’Yrondu Musavu-King qui égalisait (1-1, 84e).

Les Marseillais ne baissaient pas les bras pour autant. Après plusieurs interventions divines de Rémy Vercoutre, André-Pierre Gignac crucifait tout un stade et donnait un avantage définitif aux siens (1-2, 90e+3).