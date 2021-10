En difficulté, les collectivités locales sont appelées à mutualiser

Le contexte est loin d'être rose : l'Etat, dans son projet de loi de finances pour 2015, a annoncé la baisse de dotation de 3,7 milliards d'euros aux collectivités locales. Frédéric Advielle a lui souligné des "dépenses de fonctionnement des collectivités locales qui augmentent à un rythme deux fois supérieur à celui des recettes."

Dans ces conditions, et quand l'étau se resserre, comment faire pour économiser et garantir une gestion saine des collectivités locales ? Frédéric Advielle, rejoint en ce point par le premier président de la Cour des Comptes Didier Migaud, avance deux solutions : la mutualisation des services entre collectivités et la péréquation, autrement dit la redistribution des finances allouées par l'Etat entre collectivités locales.

"Plus de solidarité entre collectivités"

Sur le premier point, Frédéric Advielle appelle à "rendre les mêmes services à la population mais à moindre coût". Il propose des pistes, entre autres la "mutualisation des services informatiques, de paye et financiers". Le président illustre son propos par la fusion des deux ex-chambres régionales, celles de Haute et de Basse-Normandie, en une seule chambre régionale en 2013, permettant ainsi une réduction de personnel de 12 agents.

Sur le second point, Frédéric Advielle incite les collectivités à "plus de solidarité des collectivités riches vers celles qui ont le moins de moyens", la richesse fiscale n'étant pas concentrée de la même façon sur l'ensemble du territoire.

Des établissements de santé en difficulté

Par ailleurs, le président a pointé du doigt la situation financière des établissements de santé : "Le secteur hospitalier a besoin de rationalisation et il y aura des choix à faire. Beaucoup d'établissements de Santé, plus en Basse qu'en Haute-Normandie, ont des difficultés financières structurelles sans perspectives de rétablir les comptes." Didier Migaud a rajouté que des réformes devront être faites, notamment vers la "maîtrise des dépenses de personnel".