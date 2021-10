Rouen : animations pour les 50 ans de l'église St François d'Assise

Construite en décembre 1964, l'église Saint-François d'Assise fait figure de construction récente dans le paysage religieux de l'agglomération. Elle a été édifiée au coeur du Châtelet, à un moment où les Hauts-de-Rouen faisaient face à une explosion de la population.

Pour célébrer ce 50e anniversaire, et à l'occasion de la fête du saint François d'Assise, la paroisse Sainte-Marie des Nations de Bihorel - Hauts de Rouen ouvre les portes de l'église au grand public. De 14 h à 18 h 30 ce samedi, des stands, ateliers et débats sont organisés sur le parvis de l'église. Demain, des expositions et projections sont organisées tout au long de la journée.

Pratique : tout le week-end, dans le Châtelet, rue Henri Dunant. Gratuit.