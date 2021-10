Sortez dans les rues à l'occasion de la journée nationale du commerce de proximité !

De Grand-Couronne, petit poucet de l'édition, à Franqueville-Saint-Pierre, dont l'union commerciale a remporté un mercure d'or l'année dernière, en passant par le secteur du Palais de Justice à Rouen, de nombreux commerces participeront à cette journée nationale. 18 unions commerciales, sur les 70 existantes, et environ 960 commerçants seront de la partie.

A Franqueville-Saint-Pierre, un village sera installé en centre-ville avec une vingtaine de commerçants, dont un boulanger qui fera des démonstrations de son savoir-faire et vous dira tout sur le chocolat.

A Rouen, José Ortuzar, vice-président des Vitrines de Rouen, est plus dubitatif pour cette édition : "Nous ramons énormément cette année.. La ville est à fond dans Automne gourmand et il est dur de convaincre les commerçants. Malgré tout, dans le secteur allant de l'Espace du Palais au Palais de Justice en passant par les rues Jeanne d'Arc et la rue de l'Hôpital, nous organiserons des animations pour enfants, des ateliers de maquillage... Car quand les enfants sont là, les parents suivent !"

Un nouveau mercure d'Or

Le but de la Chambre de Commerce et d'Industrie reste d'accompagner les commerçants vers l'excellence : "A travers le réseau performance commerce qui rassemble les responsables des unions commerciales, à travers le label national préférence commerce pour donner une reconnaissance nationale aux commerçants et les aider à améliorer la qualité de leurs prestations, nous essayons de conduire nos commerçants vers le Graal, le Mercure d'Or. Notre Département a remporté 5 mercures d'or sur les 20 decernés à l'échelle nationale l'année dernière", se réjouit Pierre Bellanger, vice-président de la CCI.

Pratique : Le samedi 11 octobre, dans les centre-ville de la Métropole.