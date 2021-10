SM Caen-Marseille : reprendre la main à domicile

Malherbe se retrouve face à un mur... Avec 0 point pris à domicile en trois confrontations, les Bleu et Rouge savent qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur pour leur prochaine sortie à la maison, malgré le point du match nul ramené d’Amiens contre Lens (0-0), dimanche 28 septembre. Le problème c’est que les Caennais accueillent, samedi 4 octobre (17h) l’équipe en forme de ce début de saison : l’Olympique de Marseille, leader du championnat.



Marseille en leader

Les hommes de Marcelo Bielsa restent sur six victoires en Ligue 1 et ont su inscrire un total de 18 buts lors de ces succès, quand les Malherbistes n’en inscrivaient eux que cinq.

Après une entame de saison très convaincante, les Malherbistes sont rentrés dans le rang. En dépit de leur treizième place, ils ne comptent que deux points d’avance sur la lanterne rouge guingampaise… Ce ralentissement, Caen le doit donc essentiellement à ses performances à domicile. Face à des Marseillais euphoriques, emmenés par un André-Pierre Gignac retrouvé (meilleur buteur de Ligue 1 avec déjà huit buts en autant de journées), ils faudra faire preuve d’une détermination sans failles.