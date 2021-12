8ème festival des écritures à Hérouville Saint Clair "Femmes à la une"

Les femmes sont à l'honneur en 2010 à la bibliothèque d'Hérouville Saint Clair. "Femmes à la une" met en avant l'écriture et l'image des femmes dans les écrits.

Chaque jour, atelier , conférence et jeux sont organisées autour de ce thème. Par exemple ce mardi soir à 20h soirée débat avec Michelle Le Gren Brieuc sur "récits de femme et autres nouvelles" ou encore concert et graph le dimanche de la clôture.

Tous les renseignements à retrouver sur le site www.caenlamer.fr/bibliothequeherouville ou au 02 14 37 28 60.

