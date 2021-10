Sortir dans l'Orne : vendredi 3 octobre

Amnesty international organise sa grande foire aux livres aujourd'hui, demain et dimanche à Flers. Acheter des livres pour la bonne cause, c'est possible. Rendez-vous au forum de Flers.



Votre centre aquatique Alencéa à Alençon vous propose deux fois par mois, le vendredi, une nocturne ambiance zen. Vous pouvez nager, vous amusez mais aussi profiter d'un massage avec les étudiants kiné d'Alençon. Un thé est offert. Rendez-vous ce soir à partir de 20h. Plus d'infos sur www.piscine-alencon.fr



Demain soir, retrouvez Emilie Simon en concert à la Luciole d'Alençon. L'artiste défendra les couleurs de son dernier opus "Mue". Un nouvel album plus intimiste ou l'artiste se dévoile d'avantage. Emilie Simon est en concert demain soir à la Luciole d'Alençon. L'entrée est à 25€, toutes les infos sur tendanceouest.com