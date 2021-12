Caen-Monaco (0-0) : jeu et joueurs

Hier soir samedi 16 octobre lors de l'agréable match nul (0-0) contre Monaco à domicile, le Stade Malherbe est resté debout grâce aux bonnes inspirations de deux véritables sauveurs. Tels deux anges gardiens. Il s'agit du portier bas-normand Alexis Thébaux et du défenseur central Thomas Heurtaux. Tous les deux ont sauvé sur leur ligne des balles de but monégasques et ont confirmé leur rôle essentiel au sein de la défense rouge et bleu. Une bonne note est également à attribuer à Grégory Leca, solide au marquage du client coréen, Chu Youn Park.

Dans son couloir droit, le latéral Pablo Barzola a lui connu une première heure de jeu bien compliquéé, souvent pris de vitesse par les accélérations de son vis-à-vis, Pierre Aubameyang. Heureusement que l'arrière-garde couvrait.





Match délicat pour El Arabi

Dans ce match très tactique, il aurait fallu des gestes de folie, venus d'ailleurs pour faire la différence. Sur l'aile droite ou parfois à gauche, Romain Hamouma a tenté à plusieurs reprises, souvent avec succès, des dribbles pour percer le bloc adverse. Dommage que sur l'une de ses prises de risque, il n'ait trouvé mieux que le poteau de Stéphane Ruffier, le gardien de l'AS Monaco.

Esseulé à la pointe de l'attaque bas-normande, Youssef El Arabi n'a pas effectué son meilleur match de la saison. Toujours dos au but il n'a que rarement pu se mettre dans le sens de la marche. En deuxième mi-temps, sur sa seule percée, il a d'ailleurs préférer prendre sa chance de loin plutôt que de servir Romain Hamouma seul sur sa gauche. Dommage.

A souligner également la bonne prestation, et ça devient une habitude de Damien Marcq. Important à la récupération, il l'est de plus en plus au moment de transmettre le ballon et donc d'orienter le jeu. Il a notamment adressé d'excellentes passes dans le dos de la défense monégasque.

Hier soir contre Monaco, il a manqué de la réussite aux Caennais, mais ce match nul est des plus logiques.









Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire