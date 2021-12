Mine d'or: classements des meilleurs ventes loisirs de la semaine

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.



Côté musique, les singles les plus achetés par les français

n°1 "Only gril (in the world)" de Rihanna (=)

n°2 "Hiro" de Soprano (+10)

n°3 "Love the way you lie" de Eminem feat. Rihanna (-1)

Les albums les plus plébiscités sont ceux de :

n°1 "La colombe" de Soprano (nouvelle entrée)

n°2 "Frontières" de Yannick Noah (=)

n°3 "Pacific 231" de Raphaël (-2)



Dans le domaine de la littérature, voici les meilleures ventes de livres sur internet:



n°3 "Mange, prie, aime" de Elizabeth Gilbert

n°2 "Je ne sais pas maigrir" de Pierre Dukan

n°1 "Les recettes Dukan : mon régime en 350 recettes" de Pierre Dukan

Pour les jeux vidéo sur console, cette semaine, c'est le sport qui est à l'honneur:

1. Fifa 11 (PS3)

2. PES 2011 (PS3)

3. Fifa 11 (Xbox 360)



Enfin, au cinéma, voici le podium des films les plus vus avec 2 nouveautés:

n°3 Des hommes et des dieux perd 2 places dans le classement mais il est touours sur le podium: il se retrouve 3ème avec plus de 2 millions d'entrées au total.

n°2 le dernier woody allen, « vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu » un film moyen

n°1 le film d'animation « Moi moche et méchant » , bien sympathique, et qui a attiré plus de 620 000 personnes en 1ère semaine.