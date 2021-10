Bonne table : une Fabrique de douceurs à Tourville-la-Rivière

Et pourtant, le restaurant La Fabrique, semble être un petit coin de paradis très au calme au milieu d’une zone commerciale totalement hyperactive.



Burgers, pizzas, galettes



Le restaurant dispose d’une agréable terrasse, providentielle en ce vendredi midi ensoleillé. À la carte, il y en a pour tous les goûts, et impossible de ne pas trouver son bonheur : pizzas, viandes, burgers, galettes, salades... Si j’opte pour un plat et un dessert, mon voisin préfère le menu découverte à 13,90 € composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert.

Parmi les entrées, il choisit la salade de crottin de chèvre chaud, simple et bon. En plat, ce sera pizza régina - tomates, jambon, champignons et mozarella - pour lui, haché du boucher accompagné de frites et de haricots verts pour moi (9,90 €). Un seul reproche, si les frites sont faites maison, les haricots verts ne sont pas frais, c’est dommage.



En dessert, ce sera crème brûlé et profiteroles (6,90 €). On savoure et on en redemande, conquis par les lieux. Un petit bémol tout de même, le service a été un peu long ce vendredi midi.



Pratique. La Fabrique, ZAC du Clos aux Antes 76410 Tourville-la-Rivière. Tél. 02 35 77 55 20. www.restaurant-lafabrique.fr.