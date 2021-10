Lors d'un match de toute beauté et devant un public tout entier acquis à sa cause, où les deux joueurs se sont rendus coup sur coup, c'est le néo-Rouennais Wei-Dong Shi qui a eu le dernier mot. Ses services dévastateurs et ses blocs redoutables sont venus à bout de la belle mécanique de Stéphane Ouaiche.

Jugez plutôt sur cette balle de match.