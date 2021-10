Lancement d'Octobre rose à Caen

Tout au long du mois, l’Espace de Rencontres et d’Information du Centre François Baclesse organise des actions d’information et de sensibilisation à destination du grand public, des patients et leurs proches :

- Jeudi 2 octobre à 18h30 : Conférence grand public « Art et cancer du sein » à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts de Caen, en partenariat avec ‘Les amis des Beaux-Arts’.

- A partir du 6 octobre, et jusqu'au 31, exposition « Art et cancer » : Exposition d’œuvres (peintures, textes), réalisées par des femmes concernées et sensibilisées au cancer du sein, notamment des femmes en art-thérapie, dans le hall du Centre François Baclesse.

Adrea Mutuelle s'engage aussi et organise une grande soirée de sensibilisation, gratuite et ouverte à tous, ce mercredi 1er octobre à l'Artothèque du Palais Ducal :

- 15h30, initiation à la marche nordique

- 17h, lâcher ballons roses

- 17h30, présentation et visite guidée de l'Artothèque

- 18h, conférence débat "Ensemble contre le cancer du sein"