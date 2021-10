Foot (L1) : Alaeddine YAHIA signe à Caen !

La nouvelle ne faisait guère plus de doute depuis une semaine. Dans le Nord, on attendait simplement de connaitre le jour précis du départ du défenseur central Alaeddine Yahia. Symbole d'une grande partie de la dernière décennie au RC Lens, l'international tunisien est un élément de valeur, recruté sans indemnités de transfert de surcroît puisqu'ayant trouvé un accord sur la résiliation de son contrat avec le Racing.

A 32 ans et du haut de ses 260 matches professionnels, le rugueux défenseur va apporter une expérience essentielle aux Da Silva, Appiah et autres Adéoti et Kanté dans son secteur de jeu. D'aucuns auront déjà eu l'idée de comparer l'arrivée de Yahia avec celle de Brahim Thiam en 2005. Celui qui a laissé un grand souvenir dans les travées de d'Ornano n'est d'ailleurs autre que l'ami proche de Yahia.

Brahim THIAM : "Mon jumeau !"

Joint il y a quelques instants, Brahim Thiam a commenté l'arrivée de Yahia : "Il m'a appelé pour prendre des informations sur le club ! Sportivement, la situation est intéressante pour lui, et le connaissant, il devrait parfaitement s'adapter à l'environnement caennais. C'est un affectif, un vrai mec proche des gens. On nous confond très souvent, c'est mon jumeau ! On nous appelle les frères et vous allez voir, c'est moi et j'étais lui sur un terrain ! Il a l'esprit de travail, le leadership dans la peau. Il va apporter un impact, de la rigueur et son expérience sur les moments plus compliqués dans les matchs. Son rôle, ce sera le bon geste au bon moment. C'est une vraie-bonne-recrue pour Malherbe".

Reste désormais à savoir comment le natif de la région parisienne se sera remis de sa blessure du genou, une rupture du croisé antérieur le 31 mars dernier à Clermont. Logiquement en fin de ré-athlétisation, Yahia devrait être apte très rapidement, peut-être même dès samedi face à l'OM pour une première intégration au groupe normand ?

Alaeddine YAHIA en bref...

né le 26 septembre 1981 à Courbevoie (FRA)

1m87- 80kg - défenseur central

Clubs : Louhans-Cx (1999.2001), ES Guingamp (2001-2004), St-Etienne (2004-2006), Sedan (2006- dec 2007), Nice (janv 2008-2008), Lens (2008-2014), Caen (depuis 2014)

L1 : 142 matches (5 buts), L2 : 118 matches (16 buts)

Int : Tunisie (22 sel- 1 but)

Alaeddine Yahia au micro de Louis-Sébastien Jacquel-Blanc lors de sa présentation officielle :