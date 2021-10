Sortir dans l'Orne : mercredi 1er octobre

Ce samedi assistez au Championnat de Terrine Forestière et de Pâté de Lapin à la salle des fête de Longny-au-Perche. Une compétition qui permet à des profesionnels culinaires d'exposer leurs produits devant un jury. La remise des prix est prévue le 19 octobre.



A Lonlay l'Abbaye, au cœur de la Biscuiterie, les Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France vous invitent à la découverte des coulisses de leurs spécialités ce samedi. De la recette au conditionnement, vous saurez tout sur les galettes et sablés normands. Inscription gratuite et obligatoire sur www.citesmerveilleuses.fr. Rendez-vous de 9h à 16h.



L'ACO, commission départementale de l'Orne organise ce dimanche une journée de présentation de véhicules anciens, dont certains modèles ont couru les 24 heures du Mans, autour du thème découverte d'Alençon et de son patrimoine architecturale. Rendez-vous dés 8h30 pour un petit-déjeuner et pour assister à l'arrivée des voitures.