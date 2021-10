Sortir dans le Calvados : mercredi 1er octobre

Vendredi, le collectif La Vitrine présente à Caen la 1ère édition d'une soirée de musiques électroniques et d'arts vivants numériques. A l'intérieur de la fermeture éclair, il y aura des groupes et DJs pour le programme musical. C'est vendredi de 20h à 5h du matin.



Il y du sport et du football ce week-end. Caen / Olympique de Marseille c'est ce samedi dès 16h45 sur Tendance Ouest et tendanceouest.com. Les normands acceuillent l'OM, 1er du championnat de France.



Tendance Ouest fait son cirque, ce samedi dès 20h au Magic Mirros de la Foire de Caen. A noter la présence de Sophie Tith, Brice Conrad, Malo, Devon Graves, Vianney et le DJ Julien Stackler, résident des planches à Deauville. Remportez vos places VIP dés maintenant par SMS en envoyant le mot-clé CONCERT au 7 11 12.