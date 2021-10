Sortir dans le Calvados : mardi 30 septembre

A partir de ce soir et jusqu'à samedi, place à la 9ème édition du « Minifest » à Caen, un festival jazz. Les concerts se déroulent tous les soirs au El Camino 36 Rue de l'Église de Vaucelles à Caen. La soirée concert est à 6 ou 9€, le pass intégral est vendu 25 euros.



De la musique traditionnelle ce soir à Colombelles ! « Sur les terres de l'Est » par Claire Garrigue et le Tioti Trio. Des contes d'Europe de l'Est et des chants polyphoniques des Balkans, portés par quatre femmes, et quelles voix! De quoi vous emporter au sommet de l'arbre de fer, dans un rêve de Varsovie...ou sur le dos du diable! Rien qu'en ouvrant les oreilles … C'est ce soir à 20h à la médiathèque le phénix.



C'est le dernier jour pour participer au concours photo organisé par l'office de tourisme intercommunal d'Isigny-sur-Mer. Le thème cette année est historique « Les commémorations et sites du Débarquement en Normandie ". Plus de renseignements directement auprès de l'office de tourisme.

