Sortir dans l'Orne : mardi 30 septembre

Achetez des livres pour la bonne cause, c'est possible de vendredi à dimanche au Forum de Flers.



«Soirée de gala» au théâtre d'Alençon. Suite de son spectacle à succès Mignon-Palace, Soirée de gala (forever and ever) déballe un joyeux désordre en hommage aux gens de rien, aux « encombrants », aux saltimbanques d’hier et d’aujourd’hui. Dans une ambiance à la Marx Brothers, la clique du Prato s’en donne à cœur joie pour nous faire rire : crime dans la soirée, enquête du commissaire shakespearien en diable, faux spectateurs, cinéma muet, chansons… sans oublier toutes les disciplines de cirque : vélo acrobatique, sangles, cordes lisses, roue Cyr, mât chinois, corde volante, acrobaties loufoques… un collage de genres au rythme enlevé pour une revue burlesque pleine de fraternité et de poésie mêlées. C'est ce soir à 20h30 et demain à 19h30.



Partez cet après-midi en promenade géologique à Bagnoles de l'Orne. Elle est proposée par Jacky Garret, passionné de géologie. Il commentera les 12 étapes de ce parcours de 6 km. Cette sortie, gratuite et ouverte à tous, sera effectuée avec un système de covoiturage. Inscription à l'office de tourisme. C'est à 14h30.

