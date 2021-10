Tendance Foot : L'intégrale Coupe de France (4e tour) !

15 matches au menu et deux nouveaux petits poucets, l'US Aunay et l'AS Brécey ! Réécoutez la partie foot régional avec Mickael Derouet entraîneur de Flers et Vincent Hamelin président de Brécey.

Les résultats complets :



Sarceaux (PH) 0-2 Hérouville (CFA2)



La Haye du Puits (PH) 1-10 St-Lô (CFA2)



Granville (CFA2) 2-0 Mondeville (DH)



Alençon (DH) 5-0 Ouistreham (DH)



Vire (DSR) 0-2 PTT Caen (DH)



Dives (DH) 0-0 Honfleur (DSR) (tab)



(tab) Cherbourg (DH) 0-0 FCEH (DSR)



Lisieux (DSR) 1-1 Deauville (DH) (tab)



Douvres (DHR) 0-0 Tourlaville (DH) (tab)



AS Urville (PH) 1-3 Courseulles (DH)



Bessin/N (PH) 0-3 Bayeux (DH) (ap)



Potigny (1d) 0-4 Flers (DH)



(tab) La Ferté (DHR) 1-1 Gacé (DHR)



St-Pair (DHR) 1-2 Brécey (PH)



Aunay (PH) 2-1 St-Georges (DHR)