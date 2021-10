Du cirque au menu du restaurant

Car au menu du restaurant, au nom de Royal Calvadero Circus, figure toute une batterie de scènes circassiennes toutes plus spectaculaires les unes que les autres.

“Nous avions constaté lors d’une exposition précédente, que nos clients restaient plus longtemps. Nous avons donc décidé d’augmenter la capacité à 400 places pour satisfaire tout le monde”, précise Jean-François Ménard, le gérant du restaurant. Au milieu des convives, une piste de 13 mètres de diamètre accueillera environ tous les quarts d’heure clowns, équilibristes et parades.



Tout le programme :

- 11h : Dressage de chats et de coqs

- 12h/20h15 : Jonglage et équilibre

- 12h30/15h/18h (et 21h les soirs de nocturne les 27 et 30 septembre, les 3 et 4 octobre) : Atomic Circus Orchestra (fanfare)

- 13h : La Fantaisie équestre

- 14h/17h/19h45 : Rossano & Loretta, les clowns musicaux

- 16h : Los Mexicanos (chevaux, fouets et lanceurs de couteaux)

- 19h : La Parade exotique