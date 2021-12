SM Caen : cultiver les vertus démontrées

L'anecdote est à prendre avec des pincettes, car les Malherbistes n'ont depuis eu à effectuer que deux sorties à d'Ornano, pour une défaite (0-2, Brest) et un nul (0-0, Bordeaux). En début de saison, le capitaine Nicolas Seube affirmait à juste titre que "pour assurer le maintien en Ligue 1, il faut engranger un maximum de points à la maison ". Pour l'instant, ils se font attendre.

Le virage qui s'amorce avec la venue samedi de Monaco en terres bas-normandes, ne semble guère plus facile à gérer que les huit premières journées qui ont pourtant vu Malherbe tenir tête aux cadors du championnat (Marseille, Lyon, Auxerre, Bordeaux...). Et Franck Dumas de rappeler : " de toutes façons pour nous, chaque journée est une affiche ".



Solide bloc-équipe

Après avoir déjà joué un peu plus de 20 % de leurs matchs de Ligue 1 cette saison, les Caennais vont devoir s'appuyer sur les belles valeurs défensives exposées jusqu'à présent. Avec huit buts encaissés en huit matchs, Malherbe se positionne comme la huitième meilleure défense de Ligue 1. C'est mieux que lors des deux derniers séjours du club parmi l'élite, lorsque les Caennais avaient encaissé à pareille époque 11 buts (2007/2008) et 12 buts (2008/2009). " S'il y a bien un domaine dans lequel nous avons progressé par rapport aux saisons dernières, c'est tactiquement en défense" , soulignait il y a peu le défenseur Jérémy Sorbon. "Alors appuyons nous dessus pour prendre des points."







