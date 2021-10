Exposition évenement : le cirque n'aura plus de secret pour vous

Dans le premier espace, de grands panneaux colorés invitent le public à remonter le temps jusqu’en 1854, date à laquelle a été fondé le cirque Pinder. D’immenses maquettes permettent de plonger dans le passé. Les services techniques ont même pris le soin de créer l’interminable caravane qui sillonne la montagne. Il suffit d’appuyer sur le bouton, et le convoi se met en route.

Après la rue du Cirque qui réservera son lot de surprises, place à de vieux véhicules du cirque Pinder. Une caravane a même été coupée en deux pour bénéficier des savoir-faire d’une maquilleuse professionnelle.



Glissez-vous dans la peau du dompteur

Au cœur de l’exposition, de magnifiques photographies du désormais célèbre dresseur de fauves Frédéric Edelstein, l’un des meilleurs dompteurs de sa génération, illustrent sa passion pour le domptage et l’amour qu’il porte à ses lions blancs.

Après ce voyage à travers le temps, le second espace est consacré à l’histoire des cirques américains. Vous pourrez alors pénétrer à l’intérieur d’un wagon du célèbre cirque Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Une cage aux lions a également été reconstituée pour vous mettre dans la peau d’un dresseur !

Dans la dernière salle de l’exposition événement, les visiteurs pourront se glisser dans la peau d’un dompteur, grâce à la technologie de la réalité augmentée, qui superpose une image virtuelle sur des images réelles.

L’idée de monter cette exposition est née de la rencontre en 2011 entre Frédéric Edelstein et Pascal Hennebert, directeur de la communication à Caen Event, par ailleurs passionné de cirque. “Nous nous sommes vus pour la première fois au jumping de Caen et trois heures après, nous discutions toujours ensemble ! Un jour, il a fini par me présenter son père, Gilbert Edelstein, le propriétaire du cirque Pinder. Je lui ai alors soumis une convention dans le but d’organiser la prochaine Foire internationale de Caen sur le thème du cirque à l’occasion des 160 ans du cirque Pinder et il a tellement été emballé par ce projet qu’à la fin de notre entretien il m’a dit : “Signons-là !”.